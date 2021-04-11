استقبل أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد بمكتبه اليوم (الأحد) رئيس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة نجران الدكتور حسين بن عايض آل حمد وأعضاء اللجنة.

وثمَّن أمير منطقة نجران جهود اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة نجران من خلال ما تقدمه من خدمات اجتماعية، وما تقوم به من أعمال وبرامج.

واطلع خلال اللقاء على تقرير عن أعمال اللجنة، كما شاهد عرضاً مرئياً لخطط الجمعية تضمن ما قامت به اللجنة تجاه أسر الشهداء والمفرج عنهم، وما قدم من برامج العناية الصحية وتسديد الديون والمساعدات المالية، وإيجار منازل وكسوة الأسر، والتدريب والتوظيف، ودورات الحاسب والسكرتارية وغيرهما من الأعمال، مشدداً على أهمية التميز في تقديم الخدمات اللازمة لأسر السجناء والمفرج عنهم.