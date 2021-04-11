كرم أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز اليوم (الأحد) 28 مشاركا ومشاركة الفائزين بالمركزين الأول والثاني في مجالات مسابقة مدرستي الرقمية السابعة، من ضمن الـ140 الذين فازوا بالمسابقة، التي احتوت نحو 253 ألف منتج تقني على مستوى الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، بدعم من رجل الأعمال محمد بن إبراهيم الخضير، وذلك بمقر الإمارة، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومدير تعليم المنطقة محمد بن سليمان الفريح.

وبارك سموه هذا المنجز، مبدياً فخره واعتزازه بالدافعية والإيجابية التي وقفت خلف الدخول بالمسابقة من قبل جميع المشاركين والمشاركات، الأمر الذي يعكس حرص أبناء الوطن على تنمية وتعزيز مهاراتهم وقدراتهم المعرفية.

وأشاد أمير منطقة القصيم بما تحقق من مخرجات إيجابية في منصة مدرستي للتعليم عن بُعد، التي تعد رائدة كونها أسهمت في تعزيز دور التقنية في التحصيل العلمي لطلاب وطالبات التعليم، وتكريس هذه التجربة الناجحة على جميع المستويات العلمية والعملية.

وثمّن الأمير فيصل بن مشعل الدور الفاعل لرجال الأعمال بالمنطقة، ومن بينهم رجل الأعمال الشيخ محمد الخضير، الذي يؤكد دورهم في المسؤولية المجتمعية وتشجيع الطلاب والطالبات.