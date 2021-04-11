ضبطت «صحة جدة» بالتعاون مع شرطة محافظة جدة، عاملاً وافداً يدير عيادة بحي كيلو 14 في شقة بمنزل شعبي جنوب شرق المحافظة مخالفة للاشتراطات الصحية، وذلك بعد ورود بلاغ بشأن وجود شخص يبيع أدوية محظورة تستخدم في الإجهاض.

وبينت «صحة جدة» أن الشقة تم إعدادها كعيادة، وبتفتيشها وجد بداخلها على 3 أسرة نوم وأجهزة قياس ضغط وسكر ومغذيات وأبر بكميات كبيرة وأدوية مختلفة الأنواع وحبوب طبية، وأدوات تستخدم لعلاج الأسنان، كما وجد أثناء مداهمة الشقة عدد من الأشخاص ممن يتلقون العلاج لدى الطبيب الوافد والذي كان يرتدي سماعة طبية لحظة القبض عليه في مخالفة صريحة للمادة 28 من نظام مزاولة المهن الصحية ولائحتها التنفيذية.

وأكدت «صحة جدة» أنها لن تتهاون في ملاحقة كل مخالف يتلاعب بصحة المرضى ويعمل على استغلال أوضاعهم الصحية، وأهابت بالجميع التقدم ببلاغ في حالة وجود أي حالة مشابهة من خلال الاتصال على الرقم المجاني 937.