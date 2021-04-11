التقى أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز اليوم (الأحد) رئيس مجلس إدارة جمعية طيبة التعليمية بالمدينة المنورة الدكتور عادل بن أحمد بشناق وعددا من أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة، بمناسبة موافقة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تأسيس الجمعية.

وهنأ الأمير فيصل بن سلمان رئيس وأعضاء الجمعية على الموافقة التي حظيت بها لبدء أعمالها ومناشطها المجتمعية التعليمية كأول جمعية تعليمية بالمملكة، مُتمنياً لهم التوفيق والنجاح.

من جهته أعرب رئيس وأعضاء جمعية طيبة التعليمية بالمدينة المنورة عن شُكرهم وامتنانهم لأمير منطقة المدينة المنورة على دعمه لأعمال الجمعيات بالمنطقة، مُشيراً إلى أن «طيبة التعليمية» تهدف إلى الإسهام في إيجاد بيئة تعليمية جاذبة تُقدم تعليما مميزا، يُشجع على الإبداع والابتكار ويواكب التوجهات العالمية بمشاركات مُجتمعية.