تسلم أمير منطقة حائل رئيس مجلس شباب المنطقة الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز في مكتبه اليوم (الأحد) شهادة الآيزو العالمية في إدارة الجودة «90001:2015 ISO»، قدمها له أمين المجلس الدكتور جمال الرويضي، بمناسبة حصول المجلس عليها كأول مجلس ينالها بالمملكة.

واطلع أمير منطقة حائل خلال اللقاء على جهود مجلس شباب المنطقة خلال الفترة الماضية، مثنياً على أعمال المجلس، متطلعا لبذل المزيد من المبادرات والأعمال المتميزة.

ومن جانبه أشاد أمين المجلس الدكتور الرويضي بدعم أمير منطقة حائل ونائبه للمجلس لرفع المستوى الأدائي وتحقيق الجودة العالية وتحسين بيئة العمل بما يخدم شباب وفتيات منطقة حائل.

وفي نهاية اللقاء كرم أمير منطقة حائل رجل الأعمال سلمان السليمي نظير دعمه لبرامج المجلس.