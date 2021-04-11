أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم (الأحد)، 10 مساجد مؤقتاً في 5 مناطق بعد ثبوت 10 حالات إصابة بفايروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 63 يوماً 552 مسجداً تم فتح 526 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم أن المساجد المغلقة 4 مساجد في منطقة جازان تم رصد 4 حالات إصابة بها، و3 مساجد في منطقة مكة المكرمة تم رصد 3 حالات بها، ومسجد واحد في كلٍ من منطقة الرياض ومنطقة الحدود الشمالية ومنطقة عسير بمعدل إصابة لكل مسجد.

كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 7 مساجد، 3 مساجد بمنطقة الرياض، ومسجدين في منطقة الحدود الشمالية، ومسجد واحد في كل من منطقتي عسير والباحة، وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

وجددت الوزارة في ختام بيانها التأكيد على المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية من لبس الكمامة وإحضار السجادة وتحقيق التباعد الجسدي وذلك لسلامة وصحة المصلين.