أكملت المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية إجراءات تأسيس شركة مطوفي حجاج الدول العربية، إنفاذاً للمرسوم الملكي رقم م /111 تاريخ 17 / 9 / 1440هـ. وسيسهم هذا التحول في تقديم خدمات ذات جودة عالية للحجاج والمعتمرين وإثراء التجربة الدينية والثقافية للحجاج والمعتمرين.



وأكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة المطوف ماهر صالح جمال، أن تحول المؤسسة لشركة مساهمة مغلقة يأتي تحقيقاً لتوجيهات مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ببذل كل الجهود لخدمة ضيوف الرحمن بما يحقق برنامج (خدمة ضيوف الرحمن) المنبثق عن رؤية المملكة 2030.



ولفت رئيس المؤسسة إلى أن عملية التحول لم تتحقق لولا دعم الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير الحج والعمرة المكلف، من خلال تذليل كافة الإجراءات التنظيمية لإتمام إجراءات التأسيس والتحول. بالإضافة إلى مجهودات نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، وفريق العمل من قياديي وزارة الحج والعمرة في متابعتهم الدؤوبة التي أثمرت في إتمام هذه الإجراءات. مشيراً إلى أن مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية بمجلس إدارتها ومساهميها ستظل دوماً في خدمة ضيوف الرحمن ورفع كفاءة وجودة الخدمات وإثرائها.



هذا وأوضح نائب رئيس المؤسسة المطوف الدكتور محمد بن مصطفى بياري، أن المؤسسة بنت خطتها على أسس علمية دقيقة في ملف التحول، حتى تقدم نموذجاً احترافياً في آلية وطريقة التحول، ومن ثم العمل وفق المنهجية الجديدة التي تسعى لتقليل الأخطاء قدر الإمكان، وتقديم أفضل الخدمات حتى يؤدي الحاج نسكه بيسر وسهولة وسط منظومة الخدمات التي تقدمها حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.



وشدد على أن المؤسسة بالتنسيق مع مقام وزارة الحج، تحرص في ملف التحول على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في ملف الضيافة، وزيادة أعداد القادمين لمكة المكرمة للحج والعمرة والزيارة، وذلك لن يكون إلا بتحقيق المعايير العالمية في تقديم الخدمة وتسهيل كل ما يمكن في رحلة الحاج والمعتمر، منذ مغادرته بلاده وحتى عودته سالماً غانماً مأجوراً بإذن الله.