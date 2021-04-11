سيحصل قائدو المركبات المنضمون إلى «التعاونية درايف» على فوائد الاشتراك في البرنامج الأول من نوعه على مستوى المملكة العربية السعودية، والذي أطلقته شركة «التعاونية للتأمين»، لتحسين وتطوير سلوكيات القيادة الآمنة، والإسهام في خفض معدلات الحوادث المرورية على الطرقات، تعرَّف على الفوائد العشر التي سيكتسبها السائقون عند الانضمام للبرنامج.



- تقليل نسب الحوادث المرورية.



- المحافظة على قطع السيارة الاستهلاكية.



- التشجيع على القيادة الآمنة.



- الالتزام بالأنظمة المرورية.



- تقليل زحمة السير.



- المحافظة على الوقود وتقليل استهلاكه.



- تقليل نسب المخالفات المرورية.



- توفير أسعار الصيانة الدورية.



- تحسين جودة القيادة في المملكة.



- المحافظة على العمر الافتراضي لمحرك السيارة.