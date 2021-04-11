أعلنت وزارة العدل أنه بإمكان المستفيدين حضور جلسات التقاضي عن بعد والاستفادة من الخدمات الإلكترونية عبر بوابة «ناجز» أثناء وجودهم خارج المملكة، مؤكدة أن الدخول إلى البوابة متاح في جميع دول العالم.

وكشفت «العدل» شروط إمكانية الدخول لبوابة «ناجز» من خارج المملكة، وذلك تفاعلا منها مع شكوى مغرد أفاد بأن لديه موعد جلسة، ولم يتمكن من الدخول عبر الرابط أثناء وجوده في الخارج، إذ أكدت وزارة العدل أن الدخول لبوابة ناجز متاح في جميع دول العالم، ولكنه مرتبط بالنفاذ الوطني الموحد، ولا يتم الدخول إلا من خلال إنترنت التجوال الخاص بالمشغلين السعوديين.

يذكر أن بوابة «ناجز» هي منصة الخدمات العدلية الإلكترونية ويتم من خلالها تقديم كافة الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل، من خلال بوابة موحدة، سعيا لزيادة رضا مستفيدي الوزارة من مواطنين ومقيمين وقطاعات أعمال، وتسهيلاً للمستخدمين للوصول والتعامل مع الخدمات العدلية الإلكترونية بشكل ميسر وسريع.

وتضم بوابة ناجز في نسختها الأولى العديد من الخدمات العدلية الإلكترونية والمصنفة حسب طبيعتها العدلية كخدمات المحاكم والوكالات والعقارات والتنفيذ وغيرها، ويقوم الفريق المختص بالبوابة بإضافة خدمات إلكترونية جديدة بشكل دوري حتى تشمل البوابة جميع الخدمات العدلية.