أكملت بلدية محافظة الدائر التابعة لأمانة منطقة جازان استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك للعام الحالي 1442. وكثفت البلدية الرقابة الصحية على المحلات التجارية وأعمال النظافة داخل الأحياء وفي القرى الجبلية، كما شملت الاستعدادات أيضا تزيين الشوارع والميادين بالإنارة واللوحات.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الدائر محمد بن حسن الحامظي أن البلدية أنهت خطتها لاستقبال شهر رمضان، مضيفا أنه جرى وضع عمل خطة للرقابة الصحية على جميع المحلات في الفترات الصباحية والمسائية لتكثيف الرقابة، مبينا أن قسم الصحة العامة كثف جهوده في النظافة ومتابعتها داخل الأحياء وفي القرى الجبلية ومنها أعمال الرش والتعقيم والتطهير لعدد من المواقع العامة.

وبيَّن الحامظي أن البلدية خلال شهر رمضان ستكمل جهودها في مواجهة فايروس كورونا ومواصلة كل أعمالها في تنفيذ القرارات الصادرة من الجهات المعنية والبروتوكولات الصادرة بهذا الشأن ومتابعة المطاعم والتموينات والمقاهي والتزامها بالشروط المطلوبة في التعقيم والتنظيف ولبس القفازات والكمامات للعمالة، وإلزام الزبائن بالتباعد وتطبيق توكلنا وعدم التزاحم ووجود أكثر من 5 أشخاص في مكان واحد داخل المطاعم والمقاهي، وأن البلدية لن تتهاون في ذلك خلال شهر رمضان والمتابعة ستكون مستمرة وسيتم تطبيق العقوبات على المخالفين.