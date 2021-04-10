أغلقت بلدية محافظة رجال ألمع 8 منشآت خلال الجولات الرقابية التي تنفذها ضمن الحملة الرقابية التي تستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك على المحلات والمطاعم والأسواق والمسالخ والمنشآت المتعلقة بالصحة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وسلامة كل ما يُقدم للمستهلك والتأكد من نظامية الاشتراطات الصحية والبلدية داخل هذه المنشآت والعاملين بها.

وأوضح رئيس بلدية محافظة رجال ألمع سعيد بن علي آل مصمع أن هذه الجولات تأتي بتوجيه ومتابعة أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، مبيناً أن الفرق الرقابية بالبلدية قامت خلال الأيام الماضية بجولات رقابية بلغت 33 جولة صباحية ومسائية، حيث رصدت 13 مخالفة متنوعة للاشتراطات الصحية والبلدية والإجراءات الاحترازية، مؤكدا إغلاق 3 منشآت مخالفة، كما تمت مصادرة كميات مختلفة من الغذاء غير الصالح للاستهلاك بلغت 33 كيلوغراما و17 لترا.

وبيّن آل مصمع أن البلدية تعمل على تكثيف الجولات وأعداد المراقبين الميدانيين مع قرب دخول شهر رمضان المبارك، مطالبا الجميع بضرورة التواصل لرفع البلاغات والمخالفات عبر 940.‪