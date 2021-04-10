أغلقت أمانة جدة ممثلة في بلدية المليساء الفرعية بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة 81 من المحلات التجارية بسوق «الصواريخ» الشعبي جنوب المحافظة وذلك بعد رصد مخالفات متعددة من بينها عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بين مرتاديها، وعدم التزام متابعة تطبيق إجراءات التباعد وغيرها من التدابير الوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا.



وأشار رئيس بلدية المليساء الفرعية المهندس فيصل المالكي إلى أنه جرت زيارة 151 موقعاً وإغلاق 81 محلاً تجارياً وإشعار 47 موقعاً مخالفاً، نتيجة المخالفات المرصودة على مرتادي السوق والبائعين والمتصلة بعدم التقيد باشتراطات السلامة الصحيّة لمنع تفشي فايروس كورونا من الالتزام بلبس الكمامات ومنع التجمعات بجميع صورها وأشكالها.



ولفت رئيس بلدية المليساء إلى أن الفرق الميدانية أتلفت 320 طناً من الملابس المستعملة بالموقع، مؤكداً استمرار الحملات التفتيشية على جميع المنشآت ذات العلاقة لرصد وإزالة أي مخالفات فيها.