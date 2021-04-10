وسط منظومة خدمية تقنية متقدمة يؤدي قرابة نصف مليون طالب وطالبة بتعليم المنطقة الشرقية باكورة اختباراتهم بدءاً من الثلاثاء القادم، إذ تبدأ اختبارات طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية.



فيما تبدأ يوم الأحد الموافق 1442/9/6 اختبارات المرحلة المتوسطة والثانوية للفصل الدراسي الثاني عن بعـــد عبر منصة مدرستي من خلال 1819 مدرسة.



وفي هذا الصدد أكد المتحدث باسم تعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص جاهزية القطاعات التعليمية من مكاتب التعليم ودورها في الإشراف على مدارس المنطقة منذ وقت مبكر والعمل على توفير كافة الاستعدادات لبدء مدارس المنطقة في الاختبارات عن بعد.



وأشار الباحص إلى أن خطة الاستعداد بنيت على 3 محاور رئيسية بدءاً من: المحور الأول في استكمال عمليات التقويم ومعالجة الفاقد التعليمي لطلاب وطالبات الصف الأول والثاني الابتدائي والعمل على إنهاء المناهج الدراسية لبقية المراحل التعليمية والعمل على إعداد أسئلة الاختبارات واستكمال تقويم الطلاب والطالبات في جميع معايير التقويم المدرجة في نظام نور.



فيما يتمثل المحور الثاني في إعداد إرشادات وتوجيهات ومواد تثقيفية، تتضمن آلية استعدادات الميدان لتنفيذ الاختبارات النهائية والتي تم من خلالها التركيز على مصلحة الطالب والطالبة وناتج تعلم حقيقي وجاهزية جميع المعلمين و المعلمات من خلال منصة مدرستي ومن خلال القنوات التعليمية المعتمدة وزارياً، وصولاً للمحور الثالث والمتمثل في وضع إطار عام لسير العملية التعليمية وفق الإجراءات والأنظمة المعتمدة من وزارة التعليم لضمان استمرار سير العملية التعليمية من خلال خطة واضحة، إضافة إلى العمل على إيجاد خطط علاجية للطلاب والطالبات بما يشمل جميع المواد الدراسية وذلك بهدف دعم الطلاب والطالبات لإتقان المهارات.



وتابع المتحدث باسم تعليم الشرقية حديثه: ركزنا على الجانب النفسي والمعنوي للطلاب والطالبات من خلال توجيه إرشادات تثقيفية للتعامل مع قلق الاختبارات إلى جانب تنفيذ عدد من الزيارات الإشرافية للمدارس للدعم والمساندة، داعياً أولياء الأمور إلى ضرورة تهيئة الأسرة الجو النفسي والاجتماعي والصحي لأبنائهم وبناتهم الطلاب والطالبات أثناء فترة الاختبارات، موضحاً أن ذلك له دور إيجابي ينعكس على استعداد الطلبة الذهني والفكري وتخطي الصعوبات أثناء الاختبار، لافتاً في الوقت ذاته إلى أهمية التفات الطلبة أثناء الاختبار لقراءة الأسئلة بتمعن واتباع الضوابط المنظمة والمعلنة للاختبارات.