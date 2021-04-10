تستضيف الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، غدًا الأحد الزيارة الميدانية للجنة التنفيذية لمسار المواقع التاريخية الإسلامية والمتاحف التابعة لبرنامج «خدمة ضيوف الرحمن»، أحد البرامج التنفيذية المُحققة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.



ومن المقرر أن تشمل الزيارة ستة من المواقع الإسلامية التاريخية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، على التوالي: «منطقة الحديبية»، و«بئر ذي طوى»، و«جبل ثور»، و«عين زبيدة»، و«بيعة العقبة»، و«جبل النور (غار حراء)».



وتهدف الهيئة الملكية من استضافة الزيارة إلى إطلاع اللجنة على سير العمل بالمشاريع القائمة بهذه المواقع، ومواءمة الأعمال القائمة بما يضمن تحقيق مستهدفات الجهات ذات العلاقة، وبما يحقق إعادة تأهيل المواقع التاريخية وتهيئتها لتكون مناسبة لاستقبال ضيوف الرحمن من حجاج وزوار لمدينة مكة المكرمة وبيت الله الحرام.



ومن المشاريع المهمة التي ستقف عليها اللجنة مشروع مركز جبل النور الثقافي بمنطقة جبل النور (غار حراء)، الذي يحتوي على معرض الوحي حيث يحكي قصة نزول الوحي على أولي العزم من الرسل باستخدام التقنيات الحديثة بالإضافة إلى متحف القرآن الكريم وفيه تجربة فريدة للتعريف بالقرآن الكريم من خلال أنفس المخطوطات والمقتنيات، وأفضل الوسائل والتقنيات، وسيتضمن المركز مرافق وخدمات ومطاعم ليكون وجهة لزوار مكة المكرمة وضيوف الرحمن.



يذكر أن اللجنة التنفيذية لمسار المواقع التاريخية والإسلامية والمتاحف تم تشكيلها ضمن لجان برنامج خدمة ضيوف الرحمن، ويرأسها حامد فايز، نائب وزير الثقافة، وفي عضويتها المهندس عبدالرحمن عداس الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والمهندس محمد القويحص أمين العاصمة المقدسة، والمهندس فهد البليهشي أمين منطقة المدينة المنورة والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، وفهد حميد الدين الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة، وعماد الخراشي محافظ الهيئة العامة للأوقاف، والدكتور رامي كنسارة الرئيس التنفيذي لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.