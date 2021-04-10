رفضت الهيئة الملكية لمدينة الرياض بشكل قاطع المزاعم المتداولة أخيراً بشأن عدم حصول مقاولي مشروع النقل العام بالرياض على دفعاتهم المالية.وأوضحت الهيئة في بيان صحفي، أمس (الجمعة)، أن مشروع النقل العام بمدينة الرياض بدأ في أكتوبر 2013، وتم سداد المدفوعات المالية للمقاولين في وقت قياسي دون تأخير من قبل الهيئة عند تقديم شهادات إتمام الأعمال، بحسب التعاقد المبرم بين الأطراف المتعاقدة.وقالت:«إنه يتم تقييم المطالبات المذكورة أعلاه وفقاً لعملية تسوية النزاعات المنصوص عليها في العقد لتسهيل أي خلاف لكل من الهيئة الملكية لمدينة الرياض واتحاد المقاولين».وأشارت إلى أن جائحة كورونا أثرت على بناء المشاريع الضخمة، مثل انقطاع سلسلة الإمدادات، وعلى الرغم من تفشي المرض فقد حرصت على استمرارية المشروع، حيث قامت بتكييف سلوك العمل وعمليات البناء.