تبدأ المديرية العامة للدفاع المدني، بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم (السبت) في الساعة الثانية ظهراً الاختبارات التجريبية للمنصة الوطنية للإنذار المبكر للهواتف المتنقلة في حالات الطوارئ، في منطقة الرياض، حيث سيكون البث إشعاراً تجريبياً عبر خدمة البث الخلوي يليه اهتزاز ثم نغمة وصوت عالٍ.

وأهاب الدفاع المدني بعدم القلق، وأن الرسائل لتجربة المنصة ولا يُتطلب اتخاذ أي إجراء.

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين في تلك المناطق إلى المشاركة في تقييم التجربة عبر الرابط الذي سيصل إلى هواتفهم برسالة نصية (SMS)، منوهة بأهمية تحديث أنظمة التشغيل الخاصة بالهواتف المتنقلة إلى آخر إصدار، لضمان استقبال الرسائل والتنبيهات، ومؤكدة أنه ليس هناك ما يدعو إلى الذعر أو القلق.