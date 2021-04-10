فيما كشفت وزارة الصحة أن إجمالي عدد جرعات لقاح فايروس كورونا المعطاة في المملكة يقترب من 6 ملايين جرعة عبر أكثر من 587 مركزاً للقاح في مختلف مناطق المملكة، وجهت الوزارة المراكز الخمسة الرئيسية المخصصة لتقديم اللقاح باستقبال من تزيد أعمارهم على 60 عاماً، وتقديم اللقاح لهم مباشرة دون شرط الحصول على موعد مسبق. وشمل توجيه الوزارة جميع المراكز الأخرى التي تقدم اللقاح باستقبال من تزيد أعمارهم على 80 عاماً وتقديمه لهم مباشرة دون موعد. وأكدت الوزارة في تعميم اطلعت عليه «عكاظ» ضرورة تسهيل إجراءات الدخول والتسجيل لهاتين الفئتين وإعطاء الأولوية لهم دون انتظار، على أن يتم تسجيل بياناتهم في حينه بمنصة صحة التابعة للوزارة حتى تتم جدولة الجرعة الثانية لهم في موعدها المقرر.