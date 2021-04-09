تزامناً مع مبادرة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي حملت شعار «السعودية الخضراء»، نفذت أمانة منطقة عسير زراعة 25 ألف شجرة للجاكراندا في أبها، والتي تضيف بجمالها ورائحتها العطرة في حدائق وشوارع وطرقات وميادين المدينة، بُعداً جمالياً يسر الناظرين.



وتُعد «الجاكراندا» من أجمل أشجار العالم ذات الزهور البنفسجية الزاهية التي تتخذ شكل حمائم مجتمعة في مظهر فريد وجذاب، إضافةً إلى أنها تُشكل طيفاً زاهياً على جمال الطبيعة في المدينة، واعتدال مناخها المناسب لمثل هذه الأشجار، إذ تكتسي أغصانها الكثيفة أزهاراً بنفسجية وأرجوانية تفوح بشذاها أرجاء المكان.



وقال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، إنها تستمر في الإزهار لفترة تصل إلى 8 أسابيع، وتعطي رائحة عطرية مميزة تنتشر بعد نزول المطر، مفيداً بأنه وعملاً بمبادرات ولي العهد الخاصة بالتشجير، فقد زرعت أمانة المنطقة مليون وردة موسمية في عدة مواقع بالمدينة، لافتاً إلى أن شجرة الجاكراندا ولونها البنفسجي الزاهي، ستزين الشوارع، والحدائق خلال فصلي الربيع وبداية فصل الصيف.



وأضاف، أمانة المنطقة تعمل وفق رؤية ولي العهد وبناءً على خطتها السنوية المتعلقة بزراعة الأشجار والزهور في المنطقة؛ بهدف تعزيز وتنويع الغطاء النباتي، حيث تشكل زراعة الشجرة تعزيزاً على الغطاء النباتي وجمالاً للمدينة، وشوارعها، ومصدراً للأكسجين وعامل جذب سياحي للمنطقة، موضحاً أن أشجار الجاكراندا التي تمت زراعتها، كانت مختارة بما يتوافق مع البيئة المحلية دائمة الخضرة، خصوصاً أنها لا تحتاج سوى كميات قليلة من المياه، ولا تشكل خطورة على البنية التحتية. يُذكر أن ولي العهد، وجّه قبل عامين بوضع كود زراعي لأشجار الجاكراندا بمدينة أبها، ضمن عدة مشاريع للتنمية المستدامة على جميع الأصعدة.