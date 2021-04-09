صرَّح المتحدث باسم حرس الحدود العقيد مسفر بن غنّام القريني، بأن الدوريات البرية والبحرية بقطاعي رابغ وجدة، التابِعين لمنطقة مكة المكرمة، تمكنت -بفضل الله- من إحباط محاولة تهريب 245.7 كيلوغرام من مخدر الهيروين، منها 34.5 كيلوغرام تم ضبطها بقطاع رابغ، و211.2 كيلوغرام تم ضبطها بقطاع جدة.

وأوضح العقيد القريني، أنه تم استكمال الإجراءات النظامية، وتسليم المهربات للجهة المعنية، مؤكداً أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل حزم وعزم واقتدار لمحاولات التهريب كافة، وسيقفون سداً منيعاً أمام كل من يحاول استهداف شباب الوطن ومقدراته.