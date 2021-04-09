برعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، افتتح وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، مشروع محطة سكاكا للطاقة الشمسية، الذي يعد بداية مشاريع الطاقة المتجددة في المملكة، والذي تبلغ سعته الإنتاجية 300 ميجاوات، وذلك بحضور أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز.وجرت خلال حفل الافتتاح، مراسم توقيع اتفاقيات شراء الطاقة لـ7 مشاريع أخرى للطاقة المتجددة في مختلف مناطق المملكة، مع 5 تحالفاتٍ استثمارية مكونة من 12 شركة سعودية ودولية.ونوه وزير الطاقة بدعم خادم الحرمين الشريفين وتوجيهاته السديدة في جميع المجالات التي تُحقق المنافع للوطن والمواطنين، كما ثمن دعم ومساندة ولي العهد قائلاً: «يجب عليّ التنويه بالدور القيادي الكبير الذي ينهض به ولي العهد في تمكين قطاع الطاقة، من خلال قيادته اللجنة العليا لشؤون المواد الهيدروكربونية، واللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة، وتوجيهاته التي قادت إلى رفع مستوى طموحاتنا، حيث تُمثّل هذه المشاريع تطبيقاً عملياً على أرض الواقع لرؤية المملكة 2030، يُسهم في الوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل، وتحوّل المملكة من استهلاك الوقود السائل إلى الغاز والطاقة المتجددة، الأمر الذي يجعلها علامات فارقة في مسيرة قطاع الطاقة».وأوضح أن المشاريع الجديدة تقع في المدينة المنورة، وسدير، والقريات، والشعيبة، وجدة، ورابغ، ورفحاء، ويبلغ إجمالي طاقة هذه المشاريع، إضافةً إلى مشروعي سكاكا ودومة الجندل، 3670 ميجاوات. كما أنها ستوفر الطاقة الكهربائية لأكثر من 600 ألف وحدة سكنية، وستخفض أكثر من 7 ملايين طن من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري. وأشار الأمير عبدالعزيز بن سلمان إلى أن بعض هذه المشاريع حققت أرقاماً قياسية عالمية جديدة تمثلت في تسجيل أقل تكلفة لشراء الكهرباء المُنتجة من الطاقة الشمسية في العالم، حيث بلغت تكلفة شراء الكهرباء من مشروع الشعيبة 1.04 سنت أمريكي لكل كيلو وات ساعة. ونوّه بدور القطاع الخاص في هذه المشاريع، مؤكداً أنه يُسهم بدورٍ جوهريٍ في مشاريع الطاقة المتجددة، فقد تم تطوير مشروع سكاكا، من قبل شركة أكواباور؛ وهي الشركة الوطنية الرائدة في هذا المجال، التي يمتلك صندوق الاستثمارات العامة 50% منها، والتي انتشرت مشاريعها في العديد من دول العالم، وحققت إنجازات على مستوى توطين الوظائف، إذ إن 97% من فريق تشغيل محطة سكاكا سعوديون، وأن 90% منهم من أبناء منطقة الجوف. وأكد وزير الطاقة أن أهمية مشاريع الطاقة المتجددة التي يحتفل بها اليوم تكمن في أنها تُمثل خطوات عملية باتجاه تحقيق عددٍ من الأهداف الإستراتيجية لمستهدفات رؤية «المملكة 2030»، لمنظومة الطاقة ككل، وقطاع الكهرباء على وجه الخصوص.وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان «إن إكمال هذه المشاريع، وغيرها، وربطها بالشبكة الوطنية، سيسهم في تعزيز قدرات المملكة في إنتاج الكهرباء لتلبية الاحتياج الوطني، ويُعزز موثوقية الشبكة الكهربائية، ويدعم خطط المملكة الطموحة لأن تُصبح من الدول الرئيسية في مجال إنتاج وتصدير الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة».