يتوقع أن يسهم مشروع الغاز والطاقة المتجددة في توفير قرابة مليون برميل بترول مكافئ من الوقود السائل يومياً، تستخدم كوقود في إنتاج الكهرباء وتحلية المياه وفي القطاعات الأخرى.ووفقاً لإغلاق أسعار النفط الأخيرة عند مستوى 64.84 دولار للبرميل، فإن توفير مليون برميل تعادل قيمتها السوقية قرابة 64.84 مليون دولار (243.23 مليون ريال). وأكد اقتصاديون لـ«عكاظ» أن هذه المشاريع ستسهم في توفير ملايين من الريالات يومياً، بما ينعكس عنها دعماً لكافة القطاعات الأخرى.وأكد الاقتصادي سعود المرزوقي أن هذه المشاريع لها انعكاسات على كافة القطاعات، وستوفر ملايين الريالات يومياً كانت تخصص سابقاً لقطاعات الكهرباء وتحلية المياه، وبين أن هذه المشاريع ستخلق العديد من الوظائف خلال الفترة القادمة، بما يؤكد انعكاساتها الإيجابية المباشرة وغير المباشرة.من جهته، أوضح رجل الأعمال المهندس نصار السلمي أن هذه المشاريع تدعم عجلة التنمية تماشياً مع رؤية 2030، وسينعكس عن دخول المملكة في مجال الطاقة المتجددة خلق آلاف الفرص الوظيفية، وتأكيد ريادة المملكة في مجال الطاقة.