نشر السفير الفرنسي لدى المملكة «لودوفيك بوي» صوراً له معتلياً إحدى توربينات الرياح المخصصة لتوليد الطاقة في محافظة دومة الجندل بمنطقة الجوف والتي يبلغ ارتفاعها 130 متراً.
وقال السفير في تغريدة له على حسابه بتويتر: «على ارتفاع 130م، من على قمة إحدى العنفات الريحية في دومة الجندل، في منطقة الجوف. مشهد خلاب يطلّ على أكبر وأروع محطة لطاقة الرياح في الشرق الأوسط.»
السفير الفرنسي من قمة إحدى توربينات طاقة الرياح في دومة الجندل.. مشهد خلاب لأكبر محطة بالشرق الأوسط
نشر السفير الفرنسي لدى المملكة «لودوفيك بوي» صوراً له معتلياً إحدى توربينات الرياح المخصصة لتوليد الطاقة في محافظة دومة الجندل بمنطقة الجوف والتي يبلغ ارتفاعها 130 متراً.