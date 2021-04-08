التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر اليوم (الخميس)، بسفير مملكة النرويج أويفند ستوكه، ووفد المركز النرويجي لتسوية النزاعات الدولية.



وجرى خلال اللقاء مناقشة جهود المملكة في شتى المجالات في اليمن، إضافة إلى مبادرة المملكة للسلام في اليمن للتوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة في اليمن.