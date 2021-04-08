أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم (الخميس) 17 مسجداً مؤقتاً في 7 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفايروس كورونا بين المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 60 يوماً 519 مسجداً تم فتح 490 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وبينت الوزارة، أن المساجد المغلقة 6 في منطقة الرياض، و4 في منطقة مكة المكرمة، ومسجدان في كلٍ من منطقتي القصيم وتبوك، ومسجد واحد في كلٍ من المنطقة الشرقية ومنطقة نجران ومنطقة الباحة.

وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 15 مسجداً، 5 بمنطقة القصيم، و3 بمنطقتي الرياض والشرقية، ومسجدان في منطقة المدينة المنورة، ومسجد واحد في منطقتي مكة المكرمة والجوف، وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.