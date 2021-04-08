رأس صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة اليوم (الخميس) في مقر الإمارة بجدة اليوم اجتماعاً لمجلس المنطقة تخللته مناقشة عدد من القضايا التنموية بالمنطقة.



وخلال الاجتماع أكد سموه أهمية تضافر الجهود وتكاملها وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص الذي يعدّ شريكاً رئيسياً في التنمية.



كما ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ حيالها التوصيات اللازمة.