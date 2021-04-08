أحبطت السلطات الماليزية كمية من أقراص الإمفيتامين بلغت (٣.٨٦٢.٢١٦) قرص إمفيتامين مخدر، كانت مخبأة داخل شحنة قواعد أرضية من الألمنيوم خصوصا بالأبواب، بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية السعودية.

وفي تصريح لمدير إدارة التحقيقات في جرائم المخدرات في رئاسة الشرطة الماليزية «بوكيت أمان» (رازارالدين حسين) في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن المخدرات تم ضبطها يوم الإثنين في الميناء الغربي.

وأضاف أنه لم يتم إجراء أي اعتقالات كونها متجهة إلى دولة أخرى.

وقال إن نجاح هذه العملية هو نتيجة للتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات بالمملكة العربية السعودية، والذي ساعد في تحديد هوية السفينة والحاوية، عندما رست الأحد الماضي في الميناء.

وأشادت السلطات الماليزية بالتعاون الدولي مع وزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات بالمملكة في المساهمة في إحباط هذه العملية، ومتابعة نشاطات الشبكات الإجرامية، التي تمتهن إنتاج وتهريب المواد المخدرة عبر الحدود الدولية.