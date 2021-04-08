تبدأ المديرية العامة للدفاع المدني، بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بدءا من (السبت) 28/ 8/ 1442هـ الموافق 10/ 4/ 2021، حتى (الاثنين) 30/ 8/ 1442هـ الموافق 12/ 4/ 2021، في تمام الساعة الثانية ظهراً، الاختبارات التجريبية للمنصة الوطنية للإنذار المبكر للهواتف المتنقلة في حالات الطوارئ، عبر رسائل البث الخلوي، تعقبها التجربة (السبت) في منطقة الرياض، و(الأحد) في منطقة مكة المكرمة، و(الإثنين) في المنطقة الشرقية.

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين في تلك المناطق إلى المشاركة في تقييم التجربة عبر الرابط الذي سيصل إلى هواتفهم برسالة نصية (SMS)، منوهة بأهمية تحديث أنظمة التشغيل الخاصة بالهواتف المتنقلة إلى آخر إصدار، لضمان استقبال الرسائل والتنبيهات، ومؤكدة أنه ليس هناك ما يدعو إلى الذعر أو القلق.

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني عمدت للاستفادة من التقنيات الحديثة، لمواكبة التطور التقني في كافة المجالات تحقيقاً لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، وانطلاقاً من مهام وواجبات الدفاع المدني في التميز في حماية الأرواح والممتلكات، وتحذير السكان من المخاطر المختلفة في حالات الطوارئ، وذلك عبر تطوير المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ، وفق أفضل المعايير العالمية باستخدام خاصية البث الخلوي في بث رسائل التحذير والإنذار على الهواتف المتنقلة، المتصلة بشبكات مزودي خدمات الاتصالات المتنقلة لدى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وتقوم هذه المنصة الإلكترونية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ، ببث الرسائل التحذيرية باستخدام خدمة البث الخلوي، يتم من خلالها بث رسائل تحذيرية يصاحبها نغمة مميزة إلى الهواتف المتصلة بشبكات الاتصالات المتنقلة لتحذير السكان، وإبلاغهم بما يجب اتخاذه لسلامتهم وحمايتهم.

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