أكدت إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة على كافة مكاتب التعليم والإدارات ومدارس البنين والبنات بالمراحل الثلاث، بضرورة حث منسوبيهم على أخذ لقاح فايروس كورونا، وحصر الذين لم يتلقوا اللقاح وإعداد خطة زمنية لإعطائهم اللقاح خلال الفترة القادمة. وبينت الإدارة، في تعميم اطلعت عليه «عكاظ»، على ضرورة تعبئة الرابط المخصص لذلك، وذلك في موعد أقصاه يوم (الإثنين) القادم، مشيرة إلى أنه سيتم إبلاغهم في حالة اعتماد مركز للقاحات في مبنى الإدارة الرئيسي بحي العزيزية.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي إشارة إلى تعميم وزير التعليم، المبني عبر الأمر السامي المتضمن قيام كل الجهات في القطاع الحكومي والخاص، باتخاذ من يلزم لحث العاملين لديها والمتعاملين معها على أهمية أخذ اللقاح، والذي سيكون من بين الإجراءات الاحترازية لتمكين العاملين فيها والمتعاملين معها من دخول مقارها، إنفاذًا للتوجيهات السامية ولضمان سرعة العودة للحياة الطبيعية وانتظام العملية التعليمية للطلاب والطالبات، وحرصاً على سلامة منسوبي التعليم والكادر التعليمي والإداري.