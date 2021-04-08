كشف رئيس اتحاد الصحافة الخليجية رئيس هيئة الصحفيين السعوديين رئيس تحرير الزميلة «الجزيرة» خالد بن حمد المالك تحويل مسمّى الهيئة إلى الاتحاد السعودي للإعلاميين، ليشمل جميع منسوبي هذا المجال، معلنا تعديلات ستطرأ على اللائحة.

وقال المالك خلال تدشينه مقر فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمحافظة الطائف في النادي الأدبي الثقافي، بحضور عضو مجلس إدارة الهيئة رئيس تحرير صحيفة الوطن الدكتور عثمان الصيني وأمين الهيئة الدكتور عبدالله الجحلان، إن أبرز الخطوات المستقبلية التي ستحققها الهيئة هي استبدال مسماها إلى «اتحاد الإعلاميين السعوديين»، وسيكون هناك إثراء للفعاليات والحراك الإعلامي باعتبار الإعلام قوة ناعمة يجب أن توظف لخدمة بلادنا وأبنائنا وبناتنا، وسيتم توسيع دائرة العضوية في الجمعية العمومية ليكون الانتخاب أكثر مصداقية.

وأشار إلى أن تدشينه للفرع الـ8 على مستوى المملكة يتوقع منه أن يكون من الفروع المميزة على مستوى المملكة من خلال التعاون بين النادي الأدبي الثقافي بالطائف وهيئة الصحفيين السعوديين.

من جانبه، رحب رئيس أدبي الطائف مدير فرع الهيئة بالطائف عطا الله الجعيد برئيس الهيئة وأعضاء مجلس الإدارة وشكرهم على موافقتهم على إنشاء الفرع بالطائف تلبية لرغبة الزملاء الإعلاميين واعتبارها من المناطق التي شهدت بروز عدد من الإعلاميين على مستوى المملكة وتأسيس بعض الصحف نظرا لموقعها السياحي والإعلامي والثقافي.

وأشار الجعيد إلى أن عدد الأعضاء المسجلين في فرع الهيئة بالطائف إلى ما قبل التدشين بلغ 60 عضوا من إعلاميين وصحفيين، منوها إلى أن دعوة حضور الحفل اقتصرت على عدد قليل منهم تطبيقا لقواعد التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية منعا لتفشي فايروس كورونا.