تراجعت إصابات كورونا الجديدة أمس (الأربعاء) بنحو عشر حالات عن اليوم السابق، فيما ارتفعت الوفيات إلى 8 حالات. وطبقا لبيان صحفي لوزارة الصحة بلغت الحالات الجديدة المسجلة خلال الأربع وعشرين ساعة ٧٨٣ والمتعافون 417 والوفيات 8، فيما وصلت الحالات الحرجة إلى 852 .وطبقا للبيان وصل اجمالي الحالات منذ تسجيل أول اصابة بالفايروس إلى 394,952 والمتعافون 381,189، فيما بلغت جملة الوفيات 6,719 والحالات النشطة 7,044.وواصلت منطقة الرياض تصدر الاصابات ب341 حالة تليها مكة المكرمة 142، الشرقية 131، عسير 30، المدينة المنورة 25، القصيم 22 ، حائل 22 ، تبوك 18، جازان 17، نجران 10، الجوف 9 ، الحدود الشمالية 9، والباحة أقل الإصابات بـ 7 حالات.الإصابات الجديدةالرياض 341مكة142الشرقية 131المدينة 25الباحة7 حالات