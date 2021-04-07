أوضح رئيس بلدية محافظة خميس مشيط المهندس محمد الحويطي أن العمل جارٍ لإزالة وكشط طبقة الأسفلت بطريق الستين بعد أن تم إغلاقه بالتعاون مع مرور المحافظة، بدءاً من تقاطع شارع الدعوة للمسار المؤدي إلى إشارة مستشفى النساء والولادة وحتى مدخل حي حسام، مُطالباً الجميع باستخدام الطرق البديلة خلال فترة الإغلاق.

وقال إن هناك طرقا رئيسية ومحورية بالمحافظة جارٍ العمل فيها، وتم تنفيذ عدد من الأعمال فيها ومنها ما يتعلق بالسلامة المرورية، والسفلتة والدهانات، والانترلوك، والبلدورات، إضافة إلى مصائد تصريف مياه الأمطار لمعالجة تجمع المياه عليها. وأضاف: تم استكمال مشروع سفلتة مخطط المنح بالشنعة الواقع جنوب المحافظة وأعمال السفلتة في مخططات المنح (مخطط 3 شمال المحافظة، ومخطط 426 غرب المحافظة، ومخطط شمال طريق الرياض آل يعلى بمركز تندحة).