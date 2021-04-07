رصدت الفرق واللجان الرقابية في أمانة عسير وبلدياتها، 398 مخالفةً متنوعة للاشتراطات الصحية والبلدية والإجراءات الاحترازية، وتم إغلاق 97 منشأة ومصادرة كميات مختلفة من الغذاء غير الصالح للاستهلاك، وفحص عينات غذائية بمختبر الأمانة للتأكد من سلامة تكوينها وذلك في يومين، ضمن الحملة الرقابية لأمانة المنطقة وبلدياتها التي تستمر حتى نهاية شهر رمضان.

وتواصل الفرق واللجان الرقابية في أمانة عسير وبلدياتها، جولاتها الميدانية على المنشآت التجارية والمطاعم للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وسلامة كل ما يُقدم للمستهلك، والتأكد من نظامية الاشتراطات الصحية والبلدية داخل هذه المنشآت والعاملين بها.

وأوضح مدير إدارة الرقابة بأمانة المنطقة الدكتور محمد العاوي، أن الأمانة وبلدياتها وخلال أسبوع، قامت بجولات رقابية بلغت 2050 جولة رقابية في فترات صباحية ومسائية.

وأضاف، الجولات الرقابية مستمرة مع أهمية التشديد على التقيد بالاشتراطات البلدية والصحية والتدابير الوقائية، مشدداً على أنه لا تهاون مع المخالفات المرصودة داخل هذه المنشآت وما يُقدّم فيها، موضحاً أن المخالفات المرصودة تنوعت بين سوء النظافة العامة، والعاملين، وانتهاء التراخيص، والشهادات الصحية، وعدم التقيد باللبس الموحد، وسوء الحفظ والتخزين إلى جانب مخالفات الإجراءات الاحترازية ومنها، عدم توفير المعقمات وتطبيق التباعد والسماح بالدخول دوم تطبيق توكلنا وغيرها من المخالفات التي استوجبت تطبيق الغرامات والإغلاقات مباشرة، مؤكداً أن الأمانة تعمل على تكثيف الجولات، وإعداد المراقبين الميدانيين مع بداية شهر رمضان المبارك وعدم التهاون في المخالفات المرصودة، مطالباً الجميع بضرورة التواصل لرفع البلاغات والمخالفات عبر 940 وعلى مدار الساعة.