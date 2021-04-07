أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية نسب النجاح ومتوسط درجات طلاب الجامعات والكليات السعودية في اختبار الرخصة السعودية لمزاولة مهن الطب البشري وطب الأسنان والتمريض والصيدلة، خلال الفترة من 1 يناير 2018 حتى 28 فبراير 2021.وأوضح المتحدث باسم الهيئة فهد القثامي أن الهيئة أتاحت منصة بيانات مفتوحة لمتابعة الإحصاءات الخاصة بأداء خريجي الجامعات والكليات امتداداً لجهودها الحثيثة للاندماج مع المجتمع ورفع سقف الشفافية بما يخدم المصلحة العامة وذلك من خلال تسهيل الحصول على الأرقام المتعلقة بمعدلات اجتياز اختبارات رخصة الممارسة المهنية.وقال:«المنصة عكست معدلات اجتياز مرتفعة توضح مدى كفاءة مخرجات التعليم، خصوصاً التعليم الجامعي الصحي وكفاءة الكوادر الوطنية والعمل الكبير الذي يبذل في هذ الجانب».وأشار إلى أن المنصة عبارة عن لوحات بيانات تفاعلية لحظية تقدم نظرة شمولية عن معدلات الاجتياز للمتقدمين لاختبارات رخصة الممارسة المهنية للمتخرجين من الكليات الصحية بالجامعات السعودية على مدار السنوات الماضية، وهي متاحة للجميع ومهيئة لخدمة صناع القرار والباحثين في هذا المجال.ولفت إلى أن هذه المبادرة ماهي إلا بداية سلسلة من المبادرات التي تعنى بهذا الجانب (إتاحة البيانات العامة للمجتمع)، حيث إنه من المخطط له قريباً نشر لوحة بيانات جديدة عن أداء متدربي برامج الدراسات العليا في شهادة الاختصاص السعودية وغيرها من لوحات البيانات والتقارير العامة.