افتتح رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبد الله الربيش أمس معرض أعمال طلاب قسم العمارة بالجامعة السنوي للعام الجامعي ١٤٤٢هـ والذي يقام بكلية العمارة والتخطيط، بحضور عميد الكلية الدكتور طارق بن إبراهيم الرواف ووكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع وعميدة التعليم الإلكتروني وعميدة كلية التصاميم وعميد الصحة، وكذلك عدد من وكلاء كلية العمارة والتخطيط ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس.

ونوه الدكتور الربيش بأن كلية العمارة والتخطيط لها دور محوري ورئيس ممكن أن تلعبه في ما يتعلق بتطوير المنطقة الشرقية سواء بالتخطيط الحضري بالمنطقة أو في ما يتعلق بالأشكال المعمارية لمشاريعها وما يتعلق أيضا بالبيئة المفتوحة كالحدائق والمتنزهات والملاعب وغيرها من خلال إمكانيات وقدرات وطنية فاعله من أعضاء هيئة التدريس وبنى تحتية ومختبرات وبما تقوم به من أبحاث تستطيع أن تؤدي هذا الدور بكل كفاءة وإتقان، وهناك اجتماعات متواصلة مع عميد ووكلاء الكلية لتفعيل هذه الاتفاقيات المذكورة.

من جانبه، أكد عميد كلية العمارة والتخطيط الدكتور طارق الرواف أن الكلية بأقسامها الخمسة تحرص أن تنتقي المشاريع التي تواكب رؤية المملكة 2030، ومن هذا المنطلق حرصنا في اختيار مشاريع الطلاب وأن تكون كافة المشاريع متوافقة مع الرؤية الوطنية الطموحة مثل في ما يتعلق بجودة الحياة والطاقة وعدم التشوية البصري للمباني والطرق، ونجد اليوم الكلية في المنطقة الشرقية وعلى مستوى المملكة تلعب دورا في ما يتعلق بالفوز بجوائز على مستوى المملكة أو على الحراك الذي يحدث لسوق العمل ودائما خريجي الكلية متميزين باختيار أعمالهم من المشاريع النوعية التي يقومون فيها وتوجه الكلية لتكون بارزة في التصاميم المعمارية والتميز، حيث إن هناك خطة مستقبلية لإبراز دور الكلية في المنطقة الشرقية والمناطق المحيطة.

وأكد د. الرواف أن مشاريع الطلاب في المعرض من قسم العمارة جميعها مشاريع نوعية ومتميزة، ومنها ما شارك في مسابقات ومشاريع دائمة ولاقت إعجاب الجميع وحصدت جوائز متعددة، وكانت هناك مشاريع لبنوك وجهات من القطاع الخاص والهيئات المعنية مثل هيئة تطوير المنطقة الشرقية والرياض والسودة وغيرها وهي دائما شريك مع الكلية ونحرص على إبراز دور الكلية من خلال عرض مثل هذه المشاريع، وكان لدينا مشروع في المنطقة الجنوبية تم اختياره على مستوى جامعات المملكة فكلية العمارة بالفعل شريك في كل مناطق المملكة وهذا يعكس شيئا مهما وهو أن الكلية ارتقت بمستواها لتصل إلى هذا المستوى وهناك بصمة للكلية على مستوى المشاريع في المناطق التي نفذتها.

فيما ذكر رئيس قسم العمارة بكلية العمارة والتخطيط الدكتور بدران الزنيفير بأننا حرصنا في المعرض على تقديم أعمال الطلاب في العام الماضي، وما تمت في فترة جائحة كورونا من العام الماضي وتحولنا في تلك الفترة من الحضوري إلى عن بعد، وحرصنا على تقديم هذه التجربة وقدمنا 36 مشروعا لـ 36 طالباً و 150 مجسما لعدد من الأعمال القائمة والمعروضة وأعمال للمباني وتم عرض 4 إنجازات للكلية وهي إنجاز جبل أبو مخروق، وميدان العرضة، ودوار البيرق، وتصميم مبنى يعيد التراث الحجازي وحقق المركز الأول، وحرصنا في المعرض على إقامة مسابقة معمارية للطلاب، إضافة إلى 36 مشروعا.