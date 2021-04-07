بدأ فريق قناة اقرأ الفضائية الفني والإداري منذ أشهر العمل على الخطة البرامجية الرمضانية، تحت تابع اقرأ.. وهو شعار الحملة الرمضانية، حيث تم تصوير أكثر من 23 برنامجا مسجلا بالإضافة إلى الإعداد للبرامج المباشرة.

وتتميز اقرأ في كل عام بتنوع برامجها الهادفة التي تلبي ذائقة كامل أفراد الأسرة لتجعل الروحانية نصب أعينهم في الشهر الفضيل على شاشة قناة اقرأ الفضائية، وتحقيقاً اكثر للمتابعة في أوروبا وأمريكا وغيرها جعلت لها برامج حصرية رمضانية على منصة تابع tabie.net بالإضافة إلى بث برامج منوعة على قنوات اقرأ بلغاتها الثلاث العربية والإنجليزية والفرنسية والتي تم تصويرها في مختلف دول العالم.

ومن أهم برامج قناة اقرأ الفضائية التي تبث في بداية شهر رمضان المبارك برنامج فتاوى رمضان للشيخ الدكتور عبدالله المصلح، والذي يأتي على الهواء مباشرة ليجيب عن أسئلة واستفسارات المشاهدين، والبرنامج الشهير في وسائل التواصل الاجتماعي «المرآة 3» الذي يأتي بموسمه الثالث هذا العام والذي يقدمه الإعلامي محمد صلاح الدين الجعبري وضيفه الدائم الدكتور محمد نوح القضاة، وبرنامج المسابقات «ترتيل رمضانية 2»الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل الشبلي وضيفه الدائم الشيخ الدكتور أيمن سويد، وبرنامج «أنوار» مع الشيخ الدكتور راضي سعيد، والبرنامج التقني «التقنية بكل بساطة2» مع الخبير التقني أسامة عصام الدين، ووقفة مع آية الجزء الخامس مع الشيخ صلاح باعثمان، وبرنامج المسابقات «بلابل الحرم» مع عبدالعزيز القدير، وبرنامج «كفاية ذنوب» تقدمه الدكتورة رشا نبيل، وبرنامج «ختامه مسك» مع الدكتورة رفيدة حبش، و«أحسن القصص» مع الدكتور سعيد القاضي، و«بستان السيرة» مع فيصل الكاف، وبرنامج «الطبخ عيش وملح2» مع الشيف عدنان يماني، وعدد كبير من البرامج الرمضانية المنوعة بالإضافة إلى نقل حي ومباشر لصلاة التراويح من الحرمين المكي والمدني وثالث الحرمين الشريفين المسجد الاقصى في فلسطين على قناة اقرأ الفضائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.