ترأس رئيس مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية للطيران الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز عبر الاتصال المرئي الاجتماع السادس للأكاديمية بحضور أعضاء المجلس. ورفع في بداية الاجتماع الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على ما يحظى به قطاع الطيران من دعم على جميع المستويات، كما قدم الشكر لمجلس الأمناء على جهودهم ودعمهم ومتابعتهم لأعمال الأكاديمية بما يحقق أهدافها المستقبلية وتعزيز مكانتها للقيام بدورها في تعزيز قطاع الطيران وتحقيق توطين صناعة الطيران في المملكة، وخلق فرص العمل المناسبة لشباب وشابات المملكة. وأكد أهمية قطاع صناعة الطيران الذي يعد رافدا اقتصاديا تتبوأ من خلاله المملكة مكانتها المرموقة، لاسيما أن المملكة كانت ولا تزال أكبر أسواق المنطقة في هذا المجال، وهناك فرص كبيرة وواعدة يجب استثمارها بما يعود بالخير على الوطن والمواطن.

وخلال الاجتماع، استعرض المدير العام للأكاديمية الكابتن محمد السبيعي القوائم المالية للعام 2020، ونموذج العمل والإستراتيجيات المنفذة لمعالجة التحديات لبيئة الأعمال المتغيرة بسبب جائحة كورونا، وأهم الإنجازات والأهداف المحققة خلال المدة الماضية، كما استعرض آفاق الإستراتيجيات والشراكات المستقبلية مدعومة بتوقعات نمو قطاع الطيران في المستقبل القريب وبما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي ستساعد الأكاديمية في تحقيق أهدافها المستقبلية.

وفي نهاية الاجتماع أقر المجلس عدداً من القرارات الممكنة للأكاديمية لكي تواصل عملها لتحقيق أهدافها.