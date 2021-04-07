دشن مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة المهندس عبدالله بن غازي الصاعدي، وبحضور محافظ المهد مبارك عطاالله المورقي أكثر من (٨) مبادرات وشراكات مع المجلس البلدي المحلي وعدد من القطاعات الخاصة من أجل تقديم أفضل الخدمات لمستفيدي الضمان الاجتماعي، ومشاركة القطاع الخاص بهذه الخدمات، وما وجد من تفاعل وتكاتف هذه القطاعات التي تمثل داعماً لهم.

ومثل فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمحافظة المهد بالتوقيع المشرف على الفرع ماجد بن عبدالله الفقيه.

وفي نهاية اللقاء تم تكريم أكثر من (١٤) جمعية خيرية ولجنة أهلية على مشاركتهم بدراسة احتياج منطقة المدينة المنورة من الجمعيات العامة والمتخصصة، وقدم مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة المهندس عبدالله الصاعدي، خالص شكره لكل من بادر لخدمة المجتمع عامة ومستفيدي الوزارة بصفة خاصة، منوهاً بأن هذه الشراكات داعمة للوطن والمواطن، فيما تبرع أحد رجال الأعمال وهو عضو المجلس المحلي فهد بن هاجد المطيري، بمبلغ وقدره مليون ريال دعماً للجمعيات الخيرية بمحافظة المهد بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وبعد ذلك عقد اجتماع المجلس المحلي وتمت مناقشة الأعمال المدرجه في جدول الأعمال.