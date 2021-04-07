قام أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز اليوم (الأربعاء) بزيارة تفقدية لمحافظة فرسان؛ في إطار الجولات التي يقوم بها لمختلف محافظات ومراكز المنطقة.

والتقى أمير منطقة جازان في بداية الزيارة بمشايخ وأهالي المحافظة لتبادل وجهات النظر حول كل ما يُعنى بالتنمية في المحافظة وغيرها من المحافظات، إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بمتابعة تنفيذ المشاريع التنموية بما يلبي احتياجات المواطن والمقيم في جميع مناطق المملكة.

وشدد على المهام والواجبات المناطة بالمواطن بوصفه رجل الأمن الأول، والشريك الرئيسي مع رجال الأمن لحماية الوطن وحفظ مقدراته ومكتسباته الحضارية، مبرزًا التضحيات والبطولات التي يسطرها رجال الأمن في مختلف القطاعات الأمنية والعسكرية، والتضحية بأرواحهم للذود عن أرض الحرمين الشريفين وحفظ أمن الوطن والمواطن، ولينعم هذا الوطن الغالي بالأمن والاستقرار.

وبحث أمير منطقة جازان احتياجات محافظة جزر فرسان والمراكز والقرى والهجر التابعة لها من المشاريع الخدمية والتنمية السياحية بجميع محافظات المنطقة ومنها محافظة فرسان، إضافةً لمناقشة عدد من الآراء والمقترحات المقدمة.

وألقى شيخ شمل فرسان محمد بن هادي الراجحي كلمة الأهالي أعرب فيها عن سعادة أهالي جزر فرسان بزيارة أمير المنطقة وتدشين عدد من المشاريع التنموية ورعايته مهرجان الحريد للعام الحالي.

وكان أمير منطقة جازان وصل في وقت سابق اليوم إلى محافظة جرز فرسان، لرعاية فعاليات مهرجان صيد سمك الحريد الـ 17 والوقوف على سير العمل بالمحافظة والمشاريع التنموية بها وبحث احتياجات الأهالي من المشاريع الخدمية والتنموية.

حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر، ومحافظ فرسان حسن بن حسين الحازمي وعدد من المسؤولين.