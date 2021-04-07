عقد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر اليوم (الأربعاء) اجتماعاً عبر تقنية الفيديو مع رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي محمد بن عبيد المزروعي.

وتناول الاجتماع بحث مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أطلقها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وتهدفان إلى الشراكة مع دول الشرق الأوسط لزراعة 40 مليار شجرة إضافية في المنطقة.

واستعرض السفير مشاريع وبرامج المبادرتين وتأثيرهما على المملكة والمنطقة والعالم بصفة عامة، موضحا أنهما ثمرة لجهود سعودية حثيثة بدأت منذ سنوات في المجال البيئي وفق رؤية المملكة التطويرية الشاملة 2030.

من جانبه أكد محمد بن عبيد المزروعي أن المبادرتين تعبّران بوضوح عن الدور الريادي للمملكة في التعامل مع القضايا العالمية الملحة.

وأشار إلى أن الهيئة ستلعب دورا مهما ومكمّلا لهاتين المبادرتين كمؤسسة عربية مشتركة تصل خبراتها لأكثر من 42 عاما في مجال الاستثمار والتنمية الزراعية.

ولفت الانتباه إلى أن المبادرتين تصبّان في تحقيق أهداف الهيئة العربية الرامية إلى توفير الأمن الغذائي.