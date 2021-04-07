تحت رعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة تعتزم جامعة الطائف إقامة حفل التخرج السابع عشر لطلاب وطالبات جامعة الطائف غداً (الخميس)، افتراضيًا، ويبلغ عدد الخريجين لهذا العام أكثر من 16 ألف طالب وطالبة من جامعة الطائف وفروعها في تربة ورنية والخرمة، ورفع رئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف بن عبده عسيري شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، على الجهد الذي تبذله حكومة المملكة لأبنائها وبناتها من الطلبة، كما هنأ سعادته الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم بمناسبة تخرجهم لهذا العام، سائلا الله لهم دوام التوفيق والسداد في مرحلتهم القادمة. وأضاف عسيري، «نحن فخورون في جامعة الطائف بتخرج أبنائنا الطلاب والطالبات سفراء الجامعة الذين سينضمون إلى المجتمع العملي بعد تخرجهم من جامعة الطائف مزودين بالمهارات المطلوبة ليسهموا في تنمية بلادهم وخدمة مجتمعهم». ويأتي هذا الحفل افتراضيًا تأكيدًا على مشاركة جامعة الطائف لأبنائها الخريجين فرحتهم بالرغم من الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا. يذكر أن جامعة الطائف حازت قصب السبق على مستوى جامعات المملكة وجامعات الشرق الأوسط في إقامة أول حفل افتراضي شمل ذلك أداء القسم افتراضيًا لكلية الطب.