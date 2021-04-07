أعلنت وزارة الصحة اليوم (الأربعاء)، تسجيل 783 إصابة جديدة بفايروس كورونا في المملكة فيما تم تسجيل 471 حالة تعافي و 8 حالات وفاة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 394952 حالة، من بينها 7044 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 852 حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 381189 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6719 حالة وفاة.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.