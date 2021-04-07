بهدف مواصلة ورفع جودة وكفاءة مخرجات المدارس الأهلية والعالمية، وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي «تميز»، صباح اليوم (الأربعاء)، 8 اتفاقيات تعاون مع شركات تعليمية (أهلية وعالمية) تقدمت بطلب الحصول على الاعتماد المدرسي لعام 2021 للبدء بتنفيذ عمليات التقويم والاعتماد المدرسي، وذلك بحضور رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، والرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات التعليمية بمقر الهيئة بالرياض.

وشملت الاتفاقيات التوقيع مع كل من شركة ابن خلدون التعليمية، وشركة أجيالنا التعليمية، وشركة مدارس التربية الإسلامية التعليمية، والشركة الأكاديمية للخدمات التعليمية - مدارس الجودة الأهلية، وشركة مدارس الخندق الأهلية، وشركة السلام للتعليم والتدريب، وشركة مدارس قرطبة الأهلية المحدودة، شركة الإخاء الأهلية.

وهدفت الاتفاقيات إلى إتاحة الفرصة للشركات التعليمية بالتسجيل واستخدام المنصة الإلكترونية الخاصة بهيئة تقويم التعليم والتدريب لإجراء التقويم الذاتي، والاستفادة من البرامج التعريفية التي تقيمها الهيئة والخاصة بالتقويم والاعتماد المدرسي وفقاً للمعايير والضوابط المعتمدة لدى الهيئة.

ويعدُ التقويم والاعتماد المدرسي متطلبًا وطنيًا لتحقيق رؤية المملكة 2030 في رفع جودة مخرجات التعليم ودعم التنمية المستدامة بالمملكة، ورفع مساهمة قطاع التعليم الأهلي في التعليم العام من خلال تحسين جودة أدائه وقدرته التنافسية، كما أن التقويم والاعتماد المدرسي في المدارس الأهلية والعالمية يستند على قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (108) وتاريخ 14/2/1440هـ، القاضي بالموافقة على تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب، حيث تُعَدُّ الهيئة الجهة المختصة في المملكة بالتقويم والاعتماد والقياس، في التعليم والتدريب في القطاعين العام والخاص لرفع جودتهما وكفاءتهما ومساهمتهما في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية، وتتولى في سبيل ذلك تقويم أداء المدارس واعتمادهما بشكل دوري، وفق المعايير التي يعتمدها مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب.

وتأتي هذه الاتفاقيات التي وقعت اليوم ضمن سلسة الاتفاقيات التي وقعتها هيئة تقويم التعليم والتدريب مع عدد من الشركات التعليمية وهي: شركة مدارس التعلّم الأهلية، وشركة عطاء التعليمية، وشركة المدارس المتقدمة الأهلية، والشركة الوطنية للتربية والتعليم، كما سيتم الأسبوع القادم أيضاً التوقيع مع 8 شركات تعليمية تقدمت بطلب الحصول على الاعتماد المدرسي.

يذكر أن المركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي «تميز» هو أحد المراكز التابعة لهيئة تقويم التعليم والتدريب، ويسعى لمتابعة مستوى تقدم مخرجات التعليم، وتحسين أساليب التقويم، وتحسين البيئة التعليمية المحفزة للإبداع والابتكار، والإسهام بتعزيز قدرة نظام التعليم العام على تلبية متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل.