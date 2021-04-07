استقبل محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، اليوم (الأربعاء)، رئيس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمحافظة جدة «تراحم» أحمد بن عبدالعزيز الحمدان وأعضاء اللجنة بمناسبة حصول اللجنة على شهادة غينيس العالمية بأكثر من 70 محام متطوع.

واطلع الأمير مشعل بن ماجد على تقرير بأعمال لجنة «تراحم» بمحافظة جدة للعام 1442هـ، مهنئاً اللجنة بهذا الإنجاز.

فيما قدم الحمدان شكره وتقديره للأمير مشعل بن ماجد ودعمه غير المحدود لكافة أعمال «تراحم» بمحافظة جدة.

يُذكر أن اللجنة تعمل على تطوير الوسائل الكفيلة برعاية النزلاء والمفرج عنهم وأسرهم وتحسين حياتهم ودعمهم مادياً ومعنوياً وإعادة تأهيلهم بما يكفل لهم حياة كريمة وإجراء الدراسات العملية التي تعمل على إصلاح الفئات المشمولة بالرعاية.

كما تهدف تراحم جدة لتأسيس بنية الخدمات والرعاية الأولية للسجناء والمفرج عنهم وأسرهم، وبناء الشراكات وتطوير الأعمال، وتعزيز البناء المؤسسي، وتوفير العناية التربوية والتأهيلية وتعزيز البناء الأسري المتكامل للمستفيدين.