دشن المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي، المعرض الافتراضي للفنون تحت عنوان «منصة فن»، الذي يقيمه مكتب التعليم بشمال جدة، ويستعرض مجموعة من الأعمال الفنية والتشكيلية للطلاب، تحت إشراف أكاديمية الشمال للفنون البصرية، بحضور مدير مكتب التعليم بشمال جدة وعدد من مشرفي التربية الفنية.

وأشاد المسعودي بالمعرض الافتراضي الذي جمع الكثير من أعمال الطلاب الموهوبين فنياً، التي تعتبر نقلة نوعية في المعارض الفنية في ظل الظروف الراهنة، مؤكداً أن تعليم جدة يقدم الدعم للمبادرات كافة التي من شأنها خدمة أبنائنا الطلاب في جميع المناشط والفعاليات اللا صفية.

من جهته قال مدير مكتب التعليم بشمال جدة حميد بن محمد الغامدي: إن تدشين المعرض الافتراضي للفنون تحت عنوان «منصة فن»، من قبل المدير العام للتعليم بمحافظة جدة كان له الأثر الكبير في نفوس أبنائنا الطلاب، الذين تم استقبال أعمالهم من خلال مشاركاتهم في منصة مدرستي أثناء الحصص الدراسية اليومية، وجمعها واختيار الأبرز منها وعرضها في المعرض الافتراضي. وأشار إلى أن أكاديمية الشمال للفنون البصرية ترعى الطلاب الموهوبين وتصقل مواهبهم من خلال دورات متخصصة يقدمها خبراء في الفنون على مدار العام، تهدف الى تنمية المواهب الطلابية وإبرازها.