



أنهت 10 مستشفيات و82 مركزاً صحياً بمكة المكرمة استعداداتها لتنفيذ الخطط المعدة لموسم رمضان والتعامل مع الحالات كافة وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة للتعامل مع جائحة كورونا (كوفيد - 19) من وزارة الصحة. وستعمل مراكز طوارئ الحرم على مدار 24 ساعة في تقديم الرعاية الصحية لزوار وقاصدي المسجد الجرام، كما تعمل جميع الأقسام في المستشفيات والمراكز الصحية وفق خطة تتناغم مع سير وساعات العمل بما لا يؤثر على جودة العمل، إذ تعمل كل وردية 6 ساعات بواقع 4 ورديات خلال 24 ساعة؛ لتقديم الخدمات على مدار الساعة بجودة وإتقان عالٍ. كما تعمل المستشفيات والمراكز المخصصة خلال الشهر الكريم على الاستمرار في تقديم لقاح كورونا بحسب المسجلين عبر تطبيق صحتي في مراكز الرعاية الصحية المخصصة، إضافة إلى الفئات عالية الخطورة من كبار السن والممارسين الصحيين في المستشفيات بحسب البروتوكول المعتمد. ورفع التجمع الصحي جاهزيته من أسرة وغرف العنايات الحرجة بزيادة 3 أضعاف لمواكبة أي طارئ لا سمح الله، إضافة إلى تجهيز جميع مراكز الرعاية الصحية بعيادات طوارئ مجهزة وفقاً لمعايير وزارة الصحة، وتوفير غرف عزل في جميع المراكز، وسيستمر العمل في جميع العيادات الخارجية بجميع المستشفيات والمراكز لاستقبال المستفيدين وتقديم الرعاية الصحية، إضافة الى استمرار بنوك الدم في استقبال المتبرعين بحسب الأوقات المحددة في كل مستشفى.