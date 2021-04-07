أكملت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي استعداداتها لاستقبال المعتمرين والمصلين خلال موسم رمضان للأشخاص المحصنين وفق ما يظهره تطبيق (توكلنا) لفئات التحصين.وأكد المتحدث باسم الرئاسة هاني حسني حيدر، أن الرئاسة ألزمت جميع منسوبيها ومنسوباتها المشاركين في خدمة المعتمرين والمصلين بأخذ اللقاح، من خلال إقامة حملة للتطعيم. وأشار إلى أن أعمال التعقيم مستمرة في الحرمين الشريفين، وتشهد تلك الأعمال تزايداً مع حلول موسم رمضان، بمشاركة نحو 5000 عامل وعاملة يقومون بأعمال التعقيم والتطهير على مدار الساعة، وتقوم الرئاسة بغسل وتعقيم كامل المسجد الحرام بما يصل إلى 10 مرات يومياً.وفيما يتعلق بالعمرة، لفت حيدر الانتباه إلى أن الرئاسة قد خصصت صحن المطاف للمعتمرين فقط، وهيأت 14 مساراً افتراضياً للطائفين مع مراعاة التباعد الجسدي، كما خصصت المسارات الثلاثة الأقرب من الكعبة لكبار السن وذوي الإعاقة مع تخصيص مصليات مهيأة للمصلين تعقم باستمرار، ويراعى فيها تطبيق التباعد الجسدي،وفي الشأن التوجيهي والإرشادي أبان أن الرئاسة أعدت أكثر من 165 درساً علمياً ومحاضرة ثقافية، يقدمها أصحاب المعالي والفضيلة من هيئة كبار العلماء وأئمة ومدرسي المسجد الحرام، وسيتم بثها عبر منصة منارة الحرمين الإلكترونية على الهواء مباشرة بـ5 لغات.وأكد أن الرئاسة العامة والجهات المعنية داخل الحرمين الشريفين لن تتهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية؛ لتقوم بدورها تجاه الحفاظ على سلامة زوار وقاصدي الحرمين الشريفين، داعياً الجميع إلى ضرورة التعاون والالتزام بما يصدر من إجراءات وقائية وتباعد جسدي، هدفها الحفاظ على صحتهم وسلامتهم.وأشار إلى أن الرئاسة العامة تؤكد تعاونها التام وتكاملها وتنسيقها المستمر مع كافة الأجهزة المعنية بخدمة ضيوف الرحمن.