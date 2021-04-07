تسبب نقص سائل «الجل» في قسم التخطيط بمستشفى الصحة النفسية في الطائف في توقف العمل بالقسم، وتباعد المواعيد لشهرين وأكثر؛ ما تسبب في معاناة للمراجعين، الذين يقطع الكثيرون منهم مسافات من خارج محافظة الطائف من أجل الكشف. وجدد المراجعون وأسرهم مطالبهم بسرعة إيجاد الحلول المناسبة لتسريع المواعيد.من جهته، أوضح المتحدث باسم صحة الطائف سراج الحميدان أن قسم التخطيط بمستشفى الصحة النفسية يعمل ولم يتوقف، وتم خلال الشهرين الماضيين عمل ٢٠٦ فحوصات، لافتاً إلى وجود تباعد في المواعيد فقط، وجارٍ العمل على تقليصها.