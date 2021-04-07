وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ فروع الوزارة بالمناطق كافة بالتأكيد على منسوبي المساجد بتعليق إقامة سفر الإفطار والسحور في داخل الجوامع والمساجد، أو في المرافق التابعة لها، وتعليق الاعتكاف خلال شهر رمضان المبارك، تطبيقا للإجراءات الاحترازية الوقائية لمنع تفشي فايروس كورونا.وشمل التوجيه التوسع في أماكن إقامة صلاة عيد الفطر المبارك في جميع مصليات الأعياد لتشمل الجوامع والمساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة، منوهاً بأن جميع ما يتعلق بإقامة صلاة التراويح والقيام في المساجد والجوامع ستتم الإفادة عنه لاحقاً.