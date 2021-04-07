واصلت حالات كورونا ارتفاعها المضطرد والمقلق خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية. وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 792حالة في يوم واحد، قرابة نصفها من الرياض التي تصدرت قائمة إصابات المدن بـ309، فيما تم تسجيل 467 حالة تعافٍ إضافية، و7 حالات وفاة جديدة. وأشارت الوزارة في بيانها الصحفي اليومي إلى أن إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة بلغ 394169 حالة، بينها 6686 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 846 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 380772 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6711 حالة، وجاءت جدة في المرتبة الثانية في جانب الإصابات بـ 80 حالة، مكة المكرمة 43، حائل 18، الطائف 17، الدمام 17، الهفوف 16، المبرز 15، الظهران 13، تبوك 12، الخبر 11، القطيف 10، المدينة المنورة 9. كما تصدرت الرياض قائمة مدن التعافي بـ175، تليها مكة 36، الدمام 27، جدة 20، الهفوف 15، ينبع 12، الليث11، الطائف 8، والمدينة المنورة 7 حالات.« الإسلامية»تغلق 15 مسجداًمن جهة ثانية، أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أمس، 15 مسجداً مؤقتاً في 6 مناطق، بعد ثبوت حالات إصابة بفايروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 58 يوماً 490 مسجداً تم فتح 461 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على المصلين.وبينت في تقرير لها أمس أن المساجد المغلقة 5 مساجد في منطقة القصيم، و3 مساجد بمنطقة الرياض، و3 مساجد بالمنطقة الشرقية، ومسجدان بمنطقة المدينة المنورة، ومسجد بمنطقة مكة المكرمة، ومسجد بمنطقة الجوف. وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 7 مساجد، 6 مساجد بمنطقة القصيم، ومسجد بمنطقة مكة المكرمة، وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.مدن التعافيالرياض 175مكة 36الدمام 27جدة 20الهفوف 15