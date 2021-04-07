جاء تقرير صندوق النقد الدولي الأخير برفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي بنسبة 2.9% بدلاً من 2.6% خلال العام الحالي، وبنسبة 4% العام القادم، ليؤكد قوة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات والتغلب عليها، ومضي السعودية قدماً في تحقيق رؤية 2030.ورغم تأثر العديد من الدول بسبب جائحة كورونا، التي لا تزال تعاني منها حتى الآن، تمكنت السعودية من الحد بشكل كبير من أي انعكاسات سلبية، واستطاعت حماية القطاع الخاص من أضرار الجائحة، وهو ما أكدته هيئة الإحصاء أخيراً بدخول نحو 74 ألفاً إلى سوق العمل العام الماضي، في ظل معاناة الدول المتقدمة من ارتفاع البطالة.وتلعب السعودية دوراً مهماً عالمياً وإقليمياً في المشهد الاقتصادي، إذ جاءت توقعات الصندوق بنمو الاقتصاد في المنطقة بنسبة 3.8% أقل من نمو الاقتصاد المحلي المتوقع بـ4% كإشارة على ثقل ومكانة المملكة الاقتصادية.